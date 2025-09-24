Alianza Lima reclama ante Conmebol por incitación a la violencia de U de Chile

Lo último. Este martes, Alianza Lima llegó a Coquimbo para enfrentar a la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pues el encuentro está programado para el jueves 25 y desde ya se vive la previa del encuentro. Y es que algunos problemas en los exteriores de la concentración ‘blanquiazul’, ha traído una queja formal por parte del equipo peruano.

Y es que Alianza Lima acusa a la U de Chile de incitar la violencia a un día del partido de Copa Sudamericana, esto debido a que el último martes, algunos aficionados de la ‘U’ posaron con banderas de insultos hacia el cuadro ‘grone’ en los exteriores del hotel de concentración del equipo ‘blanquiazul’.

Asimismo, un grupo de barristas chilenos agredió verbalmente al futbolista Fernando Gaibor mientras declaraba a la prensa en las afueras de su hotel de concentración. Alianza Lima, ya presentó un reclamo formal ante Conmebol por los incidentes en las últimas horas.

“Desde nuestra llegada al Aeropuerto de la ciudad de La Serena en Chile se tomó actitudes hostiles de parte de simpatizantes de la U de Chile con actos xenófobos (…) Se pueden apreciar como barristas de la U de Chile se encuentran en las afueras de nuestro hotel de concentración con un cartel que no necesita explicación”, indicaron.

