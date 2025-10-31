¿Alianza Lima vs. Inter Miami de Lionel Messi por la Noche Blanquiazul? Aquí los detalles

El astro argentino Lionel Messi, figura histórica del fútbol, volverá a Perú. Alianza Lima e Inter Miami han cerrado un acuerdo para un espectacular enfrentamiento en la Noche Blanquiazul 2026.

Según información difundida por RPP, el duelo que presentará al plantel victoriano de la próxima temporada está virtualmente sellado. Únicamente resta la rúbrica final para oficializar la trascendental negociación. El partido entre Alianza Lima e Inter Miami se disputará el sábado 24 de enero de 2026 en el Estadio Nacional.

Esta será la segunda ocasión que Lionel Messi se mida a un equipo peruano. El 29 de enero del presente año, el Inter Miami, como parte de su preparación, jugó un amistoso internacional en Lima contra Universitario de Deportes. Aquel encuentro, desarrollado en el Estadio Monumental, finalizó sin goles, con triunfo posterior del club estadounidense en penales.

Ahora, el equipo de la MLS será el rival estelar de Alianza Lima en su presentación oficial. La clave del éxito en esta gestión fue la participación de la misma productora que gestionó la anterior visita del Inter Miami al país.

¿POR QUÉ EL ESTADIO NACIONAL Y NO MATUTE PARA LA NOCHE BLANQUIAZUL 2026?

Tradicionalmente, la Noche Blanquiazul se realiza al inicio de cada temporada en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). Sin embargo, el convenio con la productora a cargo de la llegada de Inter Miami contempla el Estadio Nacional debido a su mayor aforo.

La capacidad del Estadio Nacional supera al de Matute por, aproximadamente, 10 mil espectadores. Con miras a optimizar la recaudación económica, la directiva de Alianza Lima optó por trasladar el escenario de su presentación para la edición 2026.

