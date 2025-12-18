Alianza Lima vs Inter Miami: estos son los precios para ver a Messi en la ‘Noche Blanquiazul’
La ‘Noche Blanquiazul‘ tendrá un invitado especial, pues Alianza Lima se medirá ante el Inter Miami de Lionel Messi el próximo 24 de enero donde los ‘grones’ harán su partido de presentación en el estadio de Matute.
El cuadro ‘blanquiazul0 realizó una conferencia de prensa en donde detalló todo sobre el encuentro del próximo mes y asimismo, dio a conocer los precios de las entradas para todos los hinchas que quieran ver el partido amistoso.
- Palco – 3125, para íntimos y/o abonados – 2500
- Occidente Central – 2375, para íntimos y/o abonados – 1900
- Occidente Lateral – 2000, para íntimos y/o abonados – 1600
- Occidente Silla de Ruedas – 720, para íntimos y/o abonados – 720
- Oriente – 1500, para íntimos y/o abonados – 1200
- Oriente Conadis – 720, para íntimos y/o abonados – 720
- Sur – 470, para íntimos y/o abonados – 376
- Norte – 470 , para íntimos y/o abonados – 376
