Copa Libertadores y Copa Sudamericana: así van los equipos peruanos | VIDEOS
Los dos torneos a nivel de clubes de la Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se vienen disputando en su fase de grupos y los representes del fútbol peruano, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Alianza Atlético, buscan sumar la mayor cantidad de puntos para pasar a la siguente etapa de esos torneos.
PARTIDOS DE LA SEMANA
A continuación te detallamos la programación de partidos y los resultados de los clubes peruanos esta semana:
Martes 7 de abril
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FINAL: Tolima 0-0 Universitario de Deportes (Copa Libertadores, Grupo B)
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FINAL: Alianza Atlético 1-1 Tigres (Copa Sudamericana, Grupo A)
Miércoles 8 de abril
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FINAL: Cusco FC 0-2 Flamengo (Copa Libertadores, Grupo A)
- FINAL: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño (Copa Libertadores, Grupo F)
Jueves 9 de abril
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5:00 p.m.: Juventud vs. Cienciano (Copa Sudamericana, Grupo B)
TABLAS DE POSICIONES
A continuación te detallamos en qué posición se ubican los clubes peruanos tras los resultados de esta semana:
Universitario – Grupo B de la Copa Libertadores
Sporting Cristal – Grupo F de la Copa Libertadores
Cusco FC – Grupo A de la Copa Libertadores
Cienciano – Grupo B de la Copa Sudamericana
Alianza Atlético – Grupo A de la Copa Sudamericana