Copa Libertadores y Copa Sudamericana: así van los equipos peruanos | VIDEOS

Los dos torneos a nivel de clubes de la Conmebol, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, se vienen disputando en su fase de grupos y los representes del fútbol peruano, Universitario de Deportes, Sporting Cristal, Cusco FC, Cienciano y Alianza Atlético, buscan sumar la mayor cantidad de puntos para pasar a la siguente etapa de esos torneos.

PARTIDOS DE LA SEMANA

A continuación te detallamos la programación de partidos y los resultados de los clubes peruanos esta semana:

Martes 7 de abril

FINAL: Tolima 0-0 Universitario de Deportes (Copa Libertadores, Grupo B)

FINAL: Alianza Atlético 1-1 Tigres (Copa Sudamericana, Grupo A)

Miércoles 8 de abril

FINAL: Cusco FC 0-2 Flamengo (Copa Libertadores, Grupo A)

FINAL: Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño (Copa Libertadores, Grupo F)

Jueves 9 de abril

5:00 p.m.: Juventud vs. Cienciano (Copa Sudamericana, Grupo B)

TABLAS DE POSICIONES

A continuación te detallamos en qué posición se ubican los clubes peruanos tras los resultados de esta semana:

Universitario – Grupo B de la Copa Libertadores

Sporting Cristal – Grupo F de la Copa Libertadores

Cusco FC – Grupo A de la Copa Libertadores

Cienciano – Grupo B de la Copa Sudamericana

Alianza Atlético – Grupo A de la Copa Sudamericana

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