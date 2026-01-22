Alianza Lima vs. Inter Miami: organizadores anuncian cambio de horario para la Noche Blanquiazul

Los organizadores de la Noche Blanquiazul informaron un cambio en el horario del partido entre Alianza Lima e Inter Miami CF, el cual se disputará oficialmente desde las 5:00 p. m. La modificación fue anunciada mediante un comunicado oficial y responde a criterios técnicos de seguridad y logística coordinados con las autoridades competentes.

Desde la producción del evento se precisó que este ajuste busca garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes. Asimismo, se dejó en claro que la decisión no tiene ninguna relación con la polémica extradeportiva que involucra a tres jugadores del club, ni con denuncias o investigaciones ajenas a la organización del espectáculo.

Evento se mantiene sin cambios

De acuerdo con el comunicado, la Noche Blanquiazul se desarrollará íntegramente con todos los elementos previamente anunciados. La producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general mantendrán los más altos estándares internacionales.

La organización destacó que se trata de una jornada histórica para el fútbol peruano y agradeció la comprensión del público ante las molestias que el cambio de horario pudiera ocasionar, reafirmando su compromiso de ofrecer un evento de talla mundial.

VIDEO RECOMENDADO