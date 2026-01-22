Temas
Deportes

Alianza Lima vs. Inter Miami: organizadores anuncian cambio de horario para la Noche Blanquiazul

Deportes
Los organizadores de la Noche Blanquiazul informaron un cambio en el horario del partido entre Alianza Lima e Inter Miami CF, el cual se disputará oficialmente desde las 5:00 p. m. La modificación fue anunciada mediante un comunicado oficial y responde a criterios técnicos de seguridad y logística coordinados con las autoridades competentes.

Desde la producción del evento se precisó que este ajuste busca garantizar una experiencia segura, ordenada y de primer nivel para todos los asistentes. Asimismo, se dejó en claro que la decisión no tiene ninguna relación con la polémica extradeportiva que involucra a tres jugadores del club, ni con denuncias o investigaciones ajenas a la organización del espectáculo.

Alianza Lima vs. Inter Miami organizadores anuncian cambio de horario para la Noche Blanquiazul

Comunicado Oficial

Evento se mantiene sin cambios

De acuerdo con el comunicado, la Noche Blanquiazul se desarrollará íntegramente con todos los elementos previamente anunciados. La producción, el espectáculo deportivo y la experiencia general mantendrán los más altos estándares internacionales.

La organización destacó que se trata de una jornada histórica para el fútbol peruano y agradeció la comprensión del público ante las molestias que el cambio de horario pudiera ocasionar, reafirmando su compromiso de ofrecer un evento de talla mundial.

