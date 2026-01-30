Sport Huancayo vs. Alianza Lima: Indecopi inicia investigación por presunta publicidad engañosa

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció el inicio de una investigación preliminar por presunta publicidad engañosa sobre la emisión de todos los partidos de la Liga 1 2026.

Como se sabe, la anunciada transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, que tuvo lugar en el Estadio IPD de Huancayo este viernes 30 de enero, nunca se dio.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Indecopi informó que, a través de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal, “se ha requerido información a las empresas e instituciones involucradas para verificar la veracidad de los anuncios y el cumplimiento de la normativa vigente”.

En el mismo mensaje, Indecopi advirtió que “la publicidad engañosa puede ser sancionada con multas de hasta 700 UIT (3 millones 850 mil soles)”.

