José Peláez se suma a “Valentina Valiente” y revela por qué aceptó participar en la novela

José Peláez sorprendió al aparecer en Valentina Valiente, con una participación especial que no pasó desapercibida entre los televidentes. El también conductor contó que aceptó ser parte de la historia gracias al entusiasmo que la novela genera incluso en su propia familia.

“Mi mamá me dice: ‘¡Ay hijo, la novela está tan linda! Deberías aparecer en la novela’”, comentó entre risas. Según explicó, la posibilidad ya se venía conversando desde hace tiempo con Miguel Zuloaga, productor de la novela, hasta que finalmente “se alinearon los planetas”.

En esta aparición, Peláez dio vida a Salvador, hermano mayor de Gabriel, y aseguró que la experiencia fue muy divertida. Además, compartió escenas con Gabriel y Alejandro, personajes clave de la historia.

El conductor también aprovechó para elogiar el trabajo de sus compañeros. Sobre Sebastián (Gabriel), destacó su profesionalismo y entrega en cada grabación. “Es un actor súper comprometido, se sabe su texto, no agarra el papel. Es un actor súper generoso”, señaló.

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