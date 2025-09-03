Esta es la alineación de Perú para enfrentar a Uruguay: así formará Ibáñez
La selección peruana viene entrenando en Montevideo desde el fin de semana, pues este jueves se enfrenta a Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La ‘Bicolor’ necesita de un milagro para poder clasificar al repechaje, pues marcha en el puesto 9 de la tabla de posiciones a falta de dos partidos.
En esta nota de Latina Noticias, conoce cómo formará Óscar Ibáñez ante Uruguay con el objetivo de sumar 3 puntos y llegar con alguna esperanza a la última fecha de Eliminatorias ante Paraguay. Cabe mencionar que Perú tiene a varios jugadores locales con los que afrontará los últimos partidos.
ALINEACIÓN DE PERÚ ANTE URUGUAY
El equipo que probó Óscar Ibáñez en la última práctica en Montevideo fue con: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López; Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Jairo Concha; Kenji Cabrera, Kevin Quevedo y Luis Ramos.
Cabe mencionar que Andy Polo no terminó la última práctica y ahora es duda para meterse al once titular. El técnico Óscar Ibáñez dijo que esperará la evolución de la lesión del futbolista para ver si lo considera ante Uruguay.