Cancelan banderazo de Alianza Lima en Chile por este motivo

Alianza Lima llegó a Chile el último martes con el fin de jugar la vuelta de cuartos de final frente a la U de Chile en Coquimbo. Sin embargo, el arribo del cuadro ‘blanquiazul’ a tierras ‘mapochas’ llegó con problemas ya que se registraron algunos incidentes.

Y es que en el hotel de concentración de Alianza Lima, la periodista Ana Lucía Rodríguez comentó que un hincha ‘grone’ fue agredido por aficionados de la Universidad de Chile, pues habían mensajes con insultos al equipo peruano y también, quitaron la camiseta ‘blanquiazul’ al hincha afectado.

De esa manera, el banderazo que estaba programado para este miércoles 24 de septiembre en Coquimbo por parte de los hinchas de Alianza Lima previo al duelo con la Universidad de Chile, ha sido cancelado, esto con el fin de que no ocurran mayores incidencias en el lugar.

Rodríguez también informó que el incidente ya ha sido reportado a la Conmebol por parte de Alianza Lima. Cabe mencionar que el partido de este jueves 25 será sin público, pues el equipo chileno mantiene una sanción de siete fechas sin espectadores tras los incidentes ocurridos en Argentina con Independiente de Avellaneda.

