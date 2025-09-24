Banderazo de la U de Chile termina en incendio previo a partido de Copa Sudamericana | VIDEO

Los hinchas de la Universidad de Chile realizaron un banderazo en La Serena previo al partido con Alianza Lima en la Copa Sudamericana, pues ambos equipos buscan su pase a las semifinales del torneo internacional y así poder seguir haciendo historia.

Cerca de 1000 hinchas chilenos llegaron a los exteriores del hotel de concentración de su equipo y alentaron a la U de Chile previo al partido con Alianza Lima, sin embargo, todo se salió de control cuando aficionados y carabineros se pelearon en la vía y finalmente, se originó un incendio en la zona.

El banderazo de los hinchas de Universidad de Chile termina en incendio frente al hotel de concentración en La Serena pic.twitter.com/MTwTEKAQWH — Chilean Premier League (@AbranCancha8) September 25, 2025

Y es que debido a los fuegos artificiales y disturbios en el lugar, un incendio que alcanzó hasta los 5 metros de altura, alarmó a todos en la zona. Este incidente vuelve a ser noticia en los medios chilenos e internacionales ya que semanas atrás, los hinchas ‘azules’ estuvieron involucrados en la pelea con hinchas de Independiente en Argentina.

Este jueves, la U de Chile y Alianza Lima se enfrentan a partir de las 7:30 de la noche (horario peruano) en el estadio Municipal Francisco Sánchez de Coquimbo. El partido será transmitido por la señal de DirecTV Sports y DGo.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7