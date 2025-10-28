Barcelona alista partido amistoso en Perú este 2025: ¿Se enfrentará a Universitario o Alianza Lima?

Viene el Barça. El FB Barcelona viene negociando un partido amistoso en Perú para el mes de diciembre de 2025, pues así lo ha informado el medio ‘Mundo Deportivo‘ de España donde indica que es una oferta “difícilmente rechazable” ya que es una propuesta entre 7 y 8 millones de euros.

Esta opción del Barcelona de venir a Perú a un partido amistoso es porque se cayó el partido que tenía con el Villarreal en Miami y también porque renunció a jugar un encuentro amistoso en Libia. Ambos partidos que no se han llegado a dar han hecho que el cuadro ‘azulgrana’ no gane más de 10 millones de euros.

Este encuentro amistoso en Perú se daría después del 20 de diciembre, fecha donde el Barcelona iba a jugar con el Villarreal en Miami. Lo que quedaría pendiente es conocer al rival y desde ya, muchos se preguntan si el Barça se medirá con Universitario o Alianza Lima.

Cabe mencionar que Universitario ya jugó un partido amistoso en el mes de enero con el Inter Miami de Lionel Messi. El estadio Monumental fue sede de dicho encuentro en donde el futbolista argentino fue la estrella dentro del coloso de Ate.

En los próximos días se definirá si el equipo español viene a Perú a jugar un encuentro amistoso donde los hinchas ‘azulgranas’ en Perú podrían disfrutar de sus ídolos de manera directa desde el estadio.

