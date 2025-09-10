Brasil denunciará a Bolivia tras clasificación al repechaje, ¿Venezuela tiene chances?

Lo último. Este martes 9 de septiembre terminaron las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en donde Bolivia venció a Brasil y clasificó al repechaje dejando fuer a Venezuela. Sin embargo, la ‘Canarinha’ ha sorprendido a todos al anunciar que denunciará a la ‘Verde’.

Y es que luego de la derrota en El Alto, Brasil ha quedado desencajado y denunciará a Bolivia por actos antideportivo durante su permanencia en el recinto deportivo, pues comentaron que hasta los recogebolas del estadio escondían las pelotas para no jugar rápido.

Lo que denunciará Brasil es: mala conducta de los recogebolas, mala comunicación y decisiones del árbitro, mala infraestructura del estadio, falta de seguridad en el estadio y a la llegada de su selección.

Cabe mencionar que por más que Brasil denuncie a Bolivia, las Eliminatorias Sudamericana 2026 ya culminaron y Venezuela, Perú y Chile quedaron fuera de la competencia tras no alcanzar el puesto 7 (zona de repechaje).

