Cae banner publicitario sobre Mano Menezes en plena presentación | VIDEO

En medio de la conferencia de prensa que sirvió para presentar al brasileño Mano Menezes como nuevo entrenador de la selección peruana ocurrió un hecho inesperado: un banner publicitario cayó sobre la cabeza del DT.

La sorpresa fue grande para el entrenador, quien no se percató de la caída del banner, el cual le impactó de lleno en la cabeza. Quienes sí se dieron cuenta fueron el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari.

Mientras que Agustín Lozano bajó la cabeza para no quedar lastimado, Jean Ferrari alzó la mano para contener la caída del banner. Sin embargo, esto no fue suficiente y el banner le dio sobre la base del cráneo a Mano Menezes.

Afortunadamente, el hecho no pasó de ser una anécdota y la conferencia de prensa de presentación de Mano Menezes continuó sin más imprevistos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Latina Noticias (@latinanoticias.pe)

VIDEO RECOMENDADO