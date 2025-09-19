Temas
Canal confirmado para ver el Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana

Canal confirmado para ver el Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana
El partido de vuelta entre Alianza Lima y U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se jugará en Coquimbo, pues debido a la sanción que tiene el equipo chileno, se decidió jugar el encuentro fuera de Santiago de Chile y el próximo 25 de septiembre, se definirá al clasificado a las semifinales del torneo internacional.

Tras el empate 0-0 en Matute entre ‘grones’ y universitarios, la llave se definirá la próxima semana en Chile. El encuentro está programado para el jueves 25 de septiembre a las 7:30 pm (horario peruano) y ya se confirmó el canal que transmitirá el partido.

El juego entre U de Chile y Alianza Lima en Coquimbo será transmitido única y exclusivamente por la señal de DirecTV y DGo, pues así se confirmó en las últimas horas. Cabe mencionar que de mantenerse un empate, ambos equipos irán a la tanda de penales y definirán al semifinalista de la Sudamericana.

