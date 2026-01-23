Carlos Zambrano niega acusaciones tras denuncia de abuso sexual: esto dice su comunicado

Carlos Zambrano se pronunció públicamente luego de que su nombre fuera vinculado a una denuncia difundida en los últimos días. A través de un comunicado, el jugador expresó su rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y pidió que este tipo de situaciones sean tratadas con responsabilidad y seriedad.

Zambrano sostuvo que la difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática que le ha causado perjuicio personal y profesional.

En ese sentido, negó de manera rotunda cualquier imputación delictiva en su contra y afirmó confiar en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente.

Asimismo, indicó que decidió mantener reserva mientras tomaba conocimiento formal del contenido de la denuncia. El defensa de la selección peruana aseguró encontrarse tranquilo y confiar en que la justicia actuará con objetividad y apego al derecho.

Finalmente, se puso a disposición de las autoridades, agradeció el respaldo de su familia y solicitó consideración para todas las personas involucradas.

