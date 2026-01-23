César Inga deja Universitario y será nuevo jugador de club de la MLS

César Inga, una de las figuras con mayor proyección de Universitario de Deportes, iniciará su etapa internacional en 2026. Tras intensas negociaciones, el polifuncional futbolista se unirá a un club de la Major League Soccer (MLS): el Kansas City.

El vínculo entre el defensor peruano y el club estadounidense se extenderá por cuatro temporadas. Según fuentes cercanas a la operación, el acuerdo beneficia ampliamente a ambas partes: El Kansas City envió una propuesta económica superior que convenció tanto al club crema como al jugador y Universitario de Deportes conservará el 15% de su carta pase, asegurando ingresos ante una futura transferencia.

CRONOLOGÍA DE LA NEGOCIACIÓN

Álvaro Barco, gerente deportivo del cuadro merengue, confirmó en conferencia de prensa que el traspaso dependía únicamente del acuerdo final entre el futbolista y el equipo de la MLS. Aunque su presencia estaba contemplada para la Noche Crema, la celeridad en el cierre del contrato cambió los planes.

El periodista Gustavo Peralta informó que, tras recibir una oferta económica mejorada este 23 de enero, César Inga aceptó los términos. Con esta decisión, el lateral se despide de Ate antes del inicio de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

