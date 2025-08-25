Checho sobre Barcos y Valera: “Me parece que el ‘Pirata’ pierde los códigos al tirársela a los periodistas”

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima dejó una polémica grande tras la discusión de Hernán Barcos y Alex Valera, pues el ‘Pirata’ lo llamó ‘muerto y cag*n’ al atacante de Universitario, sin embargo, se desconoce lo que Valera le dijo al ‘Pirata’ para que reaccione de esa manera.

En Latina Deportes: La Polémica se tocó el tema y Checho Ibarra dio su punto de vista al respecto y afirmó estar con Alex Valera en esta ocasión. “Es un clásico, a mi me han dicho peores cosas y ha quedado siempre ahí. Tirarsela a los peridotitas me parece que pierde los códigos, sobre todo un jugador de esas características”, comentó.

Asimismo, el ‘Checho’ señaló que Barcos hubiese ido a buscar a Valera para arreglar las cosas. “¿Qué tiene que ver que no quiera ir a la selección?, ¿qué problema hay?, ¿qué se mete Barcos si no sabe el problema que ha tenido Valera?, puede ser un problema de casa o de familia o alguien sabe porque no quiere ir a la selección?”, agregó.

Finalmente, Ibarra indicó que el ‘Pirata’ se equivocó en esta ocasión: “Me parece que ahí está mal el Pirata y yo a él lo banco siempre, pero me parece que se equivocó ahí”, indicó.

