Club de Gianluca Lapadula definió el futuro del delantero para la próxima temporada

Tras semanas de especulaciones sobre su futuro, el actual club de Gianluca Lapadula, el Spezia Calcio, tomó una decisión. El delantero ítalo peruano continuará en el equipo que disputa la Serie B del fútbol italiano.

Gianluca Lapadula superó una lesión en el tobillo que lo alejó gran parte de la última temporada y renovó su contrato con el club italiano hasta 2027, según confirmaron medios locales.

El gerente deportivo del Spezia, Stefano Melissano, aseguró que el ‘Bambino’ está plenamente recuperado y comprometido con el equipo. “Lapadula está al cien por ciento tras su lesión y listo para aportar. Nunca ha tenido inconvenientes con el comando técnico ni en lo contractual; se preocupa profundamente por el club”, señaló en conferencia de prensa.

La renovación incluyó una reestructuración salarial en dos temporadas, lo que alivió las finanzas del Spezia y garantizó la permanencia del atacante. En las últimas semanas se especuló con un posible regreso al Pescara, pero la extensión de vínculo cerró definitivamente esa opción.

Con un proyecto deportivo renovado para la Serie B 2025/26, el Spezia busca reforzarse en ataque y defensa, aunque sin desprenderse de piezas clave como Lapadula. El club incluso rechazó ofertas por algunos jugadores, demostrando su apuesta por competir con una base sólida.

De esta manera, Gianluca Lapadula afrontará la temporada con contrato vigente, motivación renovada y la confianza total de la directiva, con el objetivo de ser protagonista en el ascenso del Spezia.

