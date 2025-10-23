Con Tiago Nunes como DT: LDU goleó a Palmeiras en la semifinal de Copa Libertadores

El encuentro entre Liga de Quito y Palmeiras por la semifinal de ida de la Copa Libertadores quedó 3-0 a favor del conjunto ecuatoriano, pues el equipo universitario goleó al cuadro brasileño y parece estar todo definido para clasificar a la final.

Con Tiago Nunes como técnico de LDU, los ecuatorianos golearon al favorito Palmeiras y parece tener un pie en la final de la Libertadores que se jugará en Lima el próximo 29 de noviembre. Nunes es recordado en Perú al haber dirigido a Sporting Cristal en el 2023.

👏🤩 La jugada del partido: el segundo gol de Gabriel Villamil para @LDU_Oficial @CocaColaAr pic.twitter.com/BmuNGucULT — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) October 24, 2025

El próximo partido de semifinal de Copa Libertadores es el jueves 30 de octubre en Sao Paulo donde el cuadro ‘verde’ debe golear 3-0 o ganar por más de tres goles a LDU en el Allianz Parque para lograr su clasificación a la final de la Libertadores. Asimismo, no debe recibir ningún gol si quiere seguir soñando.

La otra llave de semifinal de Copa Libertadores es entre Flamengo y Racing, en el partido de ida en Río de Janeiro, el equipo ‘carioca’ venció 1-0 a los argentinos y ahora buscan salir con toda su artillería en Argentina para lograr su pase a la final de la Libertadores.

