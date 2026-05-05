Congreso debatirá la derogatoria de decreto que privatiza a Petroperú

Este martes 5 de mayo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República dará el primer paso para derogar el decreto 010-2025 que privatiza Petroperú. La sesión está programada para las 2:30 de la tarde. Se desarrollará de forma presencial y virtual en la Sala Fabiola Salazar Leguía.

El decreto fue publicado en El Peruano el 31 de diciembre de 2025, durante el Gobierno de José Jerí. Este establecía medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción. Desde algunos sectores del Congreso acusaron al decreto de iniciar un desmembramiento de la empresa de hidrocarburos.

ANALIZAN PREDICTAMEN

El predictamen, que será revisado por la Comisión de Energía y Minas, reúne el espíritu de 13 proyectos de ley que buscan evitar la privatización de Petroperú. La sesión será presidida por Víctor Cutipa, presidente del grupo de trabajo parlamentario.

“Se deroga el Decreto de Urgencia N° 010-2025 que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petroperú y garantizar la continuidad de la cadena de producción, a fin de evitar la privatización de Petroperú y fortalecer la soberanía energética del país”, se lee en el predictamen.

En tanto, el texto establece que no se podrá privatizar una empresa estatal como Petroperú a través de decretos de urgencia u otros mecanismos excepcionales.

Finalmente, se permite el aporte de un capital de 240 millones de soles para el fortalecimiento operativo de la empresa petrolera. Autoriza al Ministerio de Energía y Minas a realizar transferencias de capital durante el 2026 por la cifra estipulada. Con ello se busca garantizar la continuidad de la cadena de producción y abastecimiento de hidrocarburo sin privatizar Petroperú.

VIDEO RECOMENDADO