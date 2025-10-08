Conoce a la nueva selección clasificada al Mundial 2026 tras su triunfo de hoy

El Mundial 2026 a disputarse en tierras norteamericanas está cada vez más cerca y muchas federaciones van definiendo a sus clasificados. Hoy miércoles 8 de octubre una selección africana confirmó su pase a la copa del mundo. Se trata de Egipto, que goleó de visita 3-0 a Yibuti, sellando su presencia en el máximo torneo de fútbol a nivel de naciones.

Teniendo como máxima estrella al delantero Mohamed Salah, Egipto se impuso con los goles de Ibrahim Adel a los 8 minutos y un doblete de la estrella del Liverpool (sus tantos fueron a los 14 y 84 minutos).

De esta manera, la selección egipcia se mantuvo en el primer lugar del Grupo A de las Eliminatorias Africanas con 23 puntos, cinco unidades más que Burkina Faso, a falta de una sola fecha para el final del proceso.

Mientras que Egipto clasificó directamente al Mundial 2026, Burkina Faso esperará la última fecha para confirmar que se ubica entre los cuatro mejores segundos de las Eliminatorias Africanas, manteniendo chances de ir a la copa del mundo a través del repechaje.

SELECCIONES CLASIFICADAS AL MUNDIAL 2026

Con Egipto, ya suman 19 selecciones clasificadas al Mundial 2026 a disputarse en México, Estados Unidos y Canadá. El listado completo lo conforman los siguientes países:

Por África: Marruecos, Túnez y Egipto.

Por Sudamérica (Conmebol): Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.

Por Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania y Australia.

Por Oceanía: Nueva Zelanda.

Por Norte y Centroamérica (Concacaf): México, Estados Unidos y Canadá (países anfitriones).

