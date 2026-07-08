Si tengo S/100, ¿en qué puedo invertirlos para obtener una buena rentabilidad?

¿Es posible obtener ganancias invirtiendo solo S/100? Aunque muchas personas creen que invertir requiere contar con grandes sumas de dinero, actualmente existen alternativas que permiten empezar con montos accesibles y generar rendimientos sin necesidad de disponer de un capital elevado.

Una de las opciones que viene ganando popularidad es el factoring, una modalidad de inversión de corto plazo que permite participar en el financiamiento de facturas emitidas por empresas reconocidas. A través de plataformas como Prestamype, es posible comenzar a invertir desde S/100, simular el rendimiento potencial de una inversión en menos de un minuto y conocer cuánto podrían crecer tus ahorros de forma rápida y sencilla.

¿Qué es la inversión en factoring?

El factoring es un mecanismo financiero que permite a las empresas obtener liquidez inmediata a partir de las facturas que emiten por ventas a crédito. En lugar de esperar 30, 60 o hasta 90 días para recibir el pago de sus clientes, pueden adelantar el cobro de esas facturas y acceder al dinero de forma rápida.

El capital que reciben estas empresas proviene de personas que buscan invertir su dinero. Los inversionistas financian una parte o la totalidad de las facturas y, una vez que estas son pagadas, obtienen una rentabilidad por el capital invertido.

Cabe destacar que el pago de las facturas no lo realiza la empresa que accede al servicio de factoring, sino sus clientes, quienes suelen ser medianas y grandes compañías de distintos sectores económicos. Entre ellas se encuentran empresas como Alicorp, Primax, Jockey Plaza, Los Portales, Nike, Southern, Ripley, Leche Gloria, Backus, Cementos Pacasmayo, Cartavio, Tottus, Metro y Wong, entre otras.

Beneficios de invertir en factoring de Prestamype

Uno de los principales atractivos del factoring es que permite acceder al mundo de las inversiones con montos accesibles. Entre los beneficios que destaca Prestamype se encuentran:

Poco capital de inversión : es posible comenzar desde US$25 o S/100.

Rentabilidad atractiva : la plataforma ofrece la posibilidad de obtener una rentabilidad de hasta 20% anual.

Plazos flexibles : las inversiones pueden tener periodos de pago que van desde 15 hasta 180 días.

Diversificación : permite invertir en facturas vinculadas a empresas reconocidas de distintos sectores económicos, contribuyendo a distribuir el riesgo.

Respaldo : esta opción de inversión cuenta con el respaldo de un título valor registrado en CAVALI.

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¿Es seguro invertir en Prestamype?

Actualmente, la fintech cuenta con más de 17,000 inversionistas activos que han invertido más de S/1,900 millones. Asimismo, Prestamype ha recibido respaldo del BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, además de fondos como Salkantay VC. La empresa también se convirtió en la primera fintech peruana en cerrar una ronda Pre-Serie A de US$5 millones liderada por Acumen Latam Impact Ventures (ALIVE) y Oikocredit.

Prestamype es una empresa participante de CAVALI (Registro Central de Valores y Liquidaciones) e inscrita en el Registro de empresas de factoring no comprendidas en el ámbito de la Ley General, según el Oficio SBS N.° 19585-2020.

Descubre cuánto podrías ganar invirtiendo desde S/100

Hoy en día, invertir está al alcance de más personas gracias a alternativas que permiten empezar con montos accesibles y conocer de forma rápida el rendimiento potencial de tu dinero, sin necesidad de contar con un gran capital.

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