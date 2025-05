Copa Sudamericana: ‘Checho’ Ibarra celebró EN VIVO clasificación de Cienciano a octavos de final

La mañana de este viernes 30 de mayo, el conductor de televisión y exfutbolista ‘Checho’ Ibarra protagonizó un momento lleno de emoción en vivo al celebrar la clasificación de Cienciano del Cusco a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.



“Cienciano de Cusco, ¡Papá! Clasifica directo, el que va y se tumba a los elefantes. Así tienen que ponerle, cementerio de elefantes”, exclamó efusivamente Checho, destacando el carácter y entrega del equipo imperial tras el empate 1-1 que les dio el pase directo a la siguiente fase del torneo continental.



Visiblemente emocionado, el también comentarista deportivo añadió: “Hace mucho que no me emocionaba viendo a mi equipo Cienciano del Cusco jugar como le jugó. Cuando vino ese gol, casi se me sale el corazón”. Estas palabras acompañaron imágenes del gol que desató la euforia entre hinchas y panelistas.

RESALTÓ PAPEL DE CUEVA

Checho Ibarra elogió especialmente el papel de Christian Cueva, figura clave en el partido. “La jerarquía no se compra en ninguna ferretería, la calidad no se compra en una farmacia. Acá, Cueva busca la falta, él patea el penal, él mete el empate”, resaltó, subrayando que el volante jugó casi todo el partido y lideró al equipo dentro y fuera del campo.



Con el empate logrado, Cienciano avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia que se disputará en agosto. “Vamos a esperar con quién nos toca. El dos es el sorteo”, señaló Ibarra, generando expectativas entre los hinchas cusqueños.



La celebración culminó con un alegre ambiente en el set, donde Checho bailó al ritmo del popular tema “El cervecero». Esta victoria no solo significa un paso más en el camino internacional para Cienciano, sino también una muestra de que el equipo del Cusco sigue dejando huella.

