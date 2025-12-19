Perú en la élite: Kimberly García obtiene el quinto lugar en el World Race Walking Tour

La marchista peruana Kimberly García cerró la temporada 2025 del World Athletics Race Walking Tour en el quinto lugar de la clasificación general, ratificando su condición de referente mundial en la disciplina.

A lo largo del año, la atleta nacional tuvo una destacada actuación en el Mundial de Atletismo 2025, donde ocupó la quinta posición en la prueba de los 20 kilómetros, enfrentándose a las mejores exponentes del circuito internacional.

En total, García disputó siete competencias durante la temporada, en las que logró tres medallas de plata en eventos de categoría A. A estos resultados se sumó la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos, uno de los principales objetivos de su calendario competitivo.

Gracias a su regularidad y desempeño, la deportista huancaína acumuló 3,862 puntos en el ranking del tour, lo que le permitió ubicarse entre las cinco mejores marchistas del mundo en el 2025.

El título del World Athletics Race Walking Tour fue para la española María Pérez, quien alcanzó 4,136 puntos tras conquistar dos medallas de oro en el Mundial. La clasificación general se completó con Alegna González (México), Antonella Palmisano (Italia) y Paula Milena Torres (Ecuador), en una temporada marcada por la alta competitividad.

