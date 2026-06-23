Cristiano Ronaldo “harto” con preguntas sobre Messi a pesar de marcar doblete con Portugal

El delantero Cristiano Ronaldo no ocultó su incomodidad cuando le mencionaron a Lionel Messi al final del partido en el que anotó un doblete por la Copa del Mundo.

Tras escuchar el apellido del argentino, CR7 se negó a seguir conversando con el periodista: “Todo depende de la pregunta, sino no respondo”, remarcó. Tras una segunda mención a ‘La Pulga’ y un posible enfrentamiento, el portugués indicó: “No sé qué contestar, la pregunta no tiene mucho sentido”.

Cabe recordar que en la jornada de este martes, la capacidad goleadora de Cristiano Ronaldo se hizo presente al convertir un doblete en la goleada de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán, en choque válido por el Grupo K de la Copa del Mundo.

Con este resultado, los lusos alcancaron los cuatro puntos y aseguró su presencia en los dieciseisavos del máximo torneo de fútbol a nivel de selecciones.

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