¿Cuánto ganarías si inviertes S/25 mil en préstamos con respaldo inmobiliario?

Contar con un capital ahorrado permite acceder a oportunidades de inversión como los préstamos con garantía hipotecaria, que generan rentabilidad con el respaldo de un inmueble a través de la plataforma de Prestamype.

¿Has logrado ahorrar dinero y buscas una alternativa para hacer crecer ese capital? Hoy existen opciones de inversión que combinan rentabilidad y seguridad. Una de ellas es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria, una modalidad que permite generar ingresos periódicos con el respaldo de un inmueble.

En ese contexto, Prestamype ofrece la posibilidad de invertir desde S/25 000, brindando una alternativa para quienes buscan incrementar su patrimonio en el corto, mediano o largo plazo.

Reconocida como la fintech peruana más grande del país y una de las 100 mejores startups del Perú según Forbes, Prestamype reúne a más de 8 000 inversionistas activos, quienes han invertido más de S/1 600 millones. Además, cuenta con el respaldo de BID Lab, el laboratorio de innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, y de fondos de inversión como Salkantay VC. Simula tu inversión en menos de 1 minuto.

¿Qué es la inversión en préstamos con garantía hipotecaria?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria permite financiar a empresarios que requieren capital para hacer crecer sus negocios, utilizando un inmueble —como una casa, departamento, local comercial o terreno— como respaldo de la operación.

A cambio, el inversionista recibe pagos periódicos que incluyen el capital invertido y los intereses generados. En Prestamype, es posible invertir desde S/25 000, con plazos que van de 1 a 6 años.

Cada inversión está respaldada por una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a favor del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación integral de cada solicitud antes de publicarla en su plataforma, con el objetivo de ofrecer una mayor seguridad durante el proceso de inversión.

Beneficios de invertir en préstamos con garantía hipotecaria

Si buscas diversificar tu portafolio con una alternativa distinta a las inversiones tradicionales, los préstamos con garantía hipotecaria pueden ser una opción atractiva. Entre los principales beneficios de invertir con Prestamype destacan:

Retornos atractivos : La inversión en préstamos con garantía hipotecaria ofrecen retornos superiores en comparación con opciones de inversión tradicionales. Invirtiendo en Prestamype puedes obtener una rentabilidad anual de hasta el 28%.

Bajo riesgo : Esta inversión cuenta con el respaldo de una garantía hipotecaria inscrita en SUNARP a nombre del inversionista. Además, Prestamype realiza una evaluación de cada solicitud.

Diversificación : Al invertir en préstamos con garantía hipotecaria podrás elegir el perfil y la garantía en la ubicación que más te agrade.

Si deseas conocer más sobre esta alternativa de inversión y descubrir cuánto podrías ganar, simula tu inversión en menos de 1 minuto.

Da el primer paso para comenzar a invertir

Descubre cuánto podrías ganar con el simulador de inversión en préstamos con garantía hipotecaria. Luego, regístrate en pocos minutos y comienza a recibir oportunidades de inversión directamente desde la plataforma de Prestamype. Ingresa AQUÍ.