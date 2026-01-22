Cristiano Ronaldo llega a los 960 goles tras anotar en triunfo de Al Nassr

¡Cristiano Ronaldo sigue haciendo historia! El delantero portugués anotó el 2-0 de Al Nassr frente a Damac en el duelo correspondiente a la jornada 16 de la Saudí Pro League, disputado este miércoles 21 de enero de 2026.

Con este tanto, el astro luso alcanzó los 960 goles en su carrera profesional, consolidándose como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. El capitán de Al Nassr apareció con su habitual olfato goleador para ampliar la ventaja de su equipo y encaminar una nueva victoria en el torneo saudí.

La anotación acerca aún más a Cristiano Ronaldo a una marca histórica: los 1000 goles oficiales, cifra para la que ahora solo le restan 40 tantos. El delantero continúa siendo pieza clave en el esquema de Al Nassr y mantiene un alto nivel competitivo pese al paso de los años.

