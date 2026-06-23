Cristiano Ronaldo marca doblete en la Copa del Mundo y las redes explotan con todo tipo de memes
La capacidad goleadora del delantero portugués Cristiano Ronaldo se hizo presente este martes en la Copa del Mundo, al convertir un doblete en la goleada de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán. Esto no pasó desapercibido para los hinchas de todo el mundo, que reaccionaron con divertidos memes en las redes sociales.
⭐ Las estrellas de este mundial ⭐
🇦🇷 Messi: 5 goles
🇫🇷 Mbappé: 4 goles
🇳🇴 Haaland: 4 goles
🇵🇹 Cristiano: 2 goles
🇧🇷 Vinicius: 2 goles
🇪🇸 Oyarzabal: 2 goles
🏴 Harry Kane: 2 goles
🇪🇸 Lamine: 1 gol
🇪🇬 Salah: 1 gol
El putísimo Neymar Jr :pic.twitter.com/l4WoU5k6iD
— Rеvеn (@RevenRV) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo vs Uzbekistan pic.twitter.com/vt18BmzoQF
— Fauno (@FabrizioFauno) June 23, 2026
Cristiano Ronaldo becomes the first player in football history to score in six different FIFA World Cup editions. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Mu4SjCpX79
— Hamid sahari (@Hamidsahari20) June 23, 2026
*Tienes que elegir un bando*
Yo celebrando los goles de Cristiano y Messi su último mundial : pic.twitter.com/XLD4cbWjsM
— Peseteiro (@jpeseteiroDT) June 23, 2026
joao neves cuando vea mañana a cristiano después de los dos goles más de Messi pic.twitter.com/WiKHQD67oe
— maldidown (@maldiidown) June 22, 2026
“Eres mexicano no puedes festejar los goles de Cristiano Ronaldo”
Yo festejando los goles de Cristiano Ronaldo: pic.twitter.com/Q1E2lOHYxM
— Roberto Haz (@tudimebeto) June 23, 2026
Gonçalo Ramos qui voit CR7 encore sur la pelouse à la 80′ alors que son équipe mène 4-0 pic.twitter.com/qWI4UuEUcA
— Unibet France 🔞 (@UnibetFrance) June 23, 2026
Eles falaram que você tava acabado 7
Eles falaram que você era banco 7
Eles falaram que você tava velho 7
— CR7 Brasil (@CR7Brasil) June 23, 2026
Messi: *18 goles en Mundiales*
CR7: I’m back, I’m back
Haaland: voy por vos Mbappe
Neymar en la concretación de Brasil:pic.twitter.com/g0j94FrGeB
— Carajo (@CarajoStream) June 23, 2026