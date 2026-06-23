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Deportes

Cristiano Ronaldo marca doblete en la Copa del Mundo y las redes explotan con todo tipo de memes

Deportes
Cristiano Ronaldo marca doblete en la Copa del Mundo y las redes explotan con todo tipo de memes
Felipe Morales
Felipe Morales
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La capacidad goleadora del delantero portugués Cristiano Ronaldo se hizo presente este martes en la Copa del Mundo, al convertir un doblete en la goleada de Portugal 5-0 sobre Uzbekistán. Esto no pasó desapercibido para los hinchas de todo el mundo, que reaccionaron con divertidos memes en las redes sociales.

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