¿Dónde ver Alianza Lima vs U de Chile por Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima y U de Chile se juega este jueves 17 de septiembre en Matute, el encuentro válido por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Dicho encuentro solo contará con hinchas locales ya que el equipo chileno está sancionado por Conmebol.

Por ello, la seguridad en Matute será mayor a comparación de otros encuentros con el fin de que no se repitan actos vandálicos y violentos como ocurrió en agosto en Argentina. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido y sobre todo por dónde se podrá ver el encuentro.

¿DÓNDE VER ALIANZA LIMA VS U DE CHILE?

El partido de Alianza Lima y U de Chile se podrá ver por la señal de ESPN para todo el continente, pues a lo largo del torneo, la cadena internacional ha estado a cargo de la transmisión del duelo en vivo y en directo. Asimismo, podrás ver el partido por Disney Plus a nivel de streaming.

Cabe mencionar que la web de Latina Noticias tendrá todos los detalles del partido y también, las redes sociales de Latina Deportes con la previa del partido.

