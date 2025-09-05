Ecuador se burla de Perú por eliminación del Mundial 2026 y recuerda el Mundial de Desayunos

La selección peruana quedó eliminada del mundial 2026 luego de ser goleado 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de Eliminatorias, pues el combinado patrio ya no puede alcanzar ni la zona de repechaje y deberá esperar hasta el 2030 para volver a la fiesta más grande del fútbol.

Si bien los verdaderos hinchas peruanos se sienten tristes por la eliminación de la ‘Bicolor’, Ecuador aprovechó el momento de burlarse del hecho y vaciló a los peruanos recordando el Mundial de Desayunos de Ibai en las redes sociales, pues como se recuerda fue el pan con chicharrón de Perú que eliminó al bolón verde de Ecuador.

“Ahora solo les queda el mundial de desayunos”, escribió El Canal del Fútbol (ECDF) en su cuenta de Instagram donde colocó a Luis Advíncula y la palabra grande de ‘Eliminados’. Asimismo, el canal deportivo de Ecuador pidió a sus seguidores que envíen un mensaje de ‘aliento’ a los peruanos por el momento.

Ecuador logró su clasificación al mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 luego de empatar sin goles ante Paraguay en Asunción. En la última fecha de Eliminatorias jugará con Argentina en Quito y cerrará su participación.

