Edison Flores descarta insulto de Alex Valera a Hernán Barcos en el clásico: “No le dijo soplón”

El jugador de Universitario, Edison Flores, fue consultado sobre la polémica del clásico entre Alex Valera y Hernán Barcos. Y es que en medio de la transmisión del partido en el estadio Monumental, se vio como el ‘Pirata’ llamó ‘muerto’ y ‘cagón’ al atacante ‘crema’ y muchos empezaron a preguntarse qué le había dicho Valera.

Si bien en los últimos días se dijo que Valera llamó ‘soplón’ a Barcos, el ‘Orejas’ descartó eso. “No le dijo eso”, comentó Flores luego de que le preguntaran sobre el supuesto insulto de Valera. Asimismo agregó: “He visto algunos videos cortos que dicen que Valera le dijo tal (…) y no ha dicho eso”.

Edison Flores no quiso tocar mucho el tema y evitó dar ‘recomendaciones’ a los futbolistas, pues recordó cuando él le dijo algo a Erick Noriega y le hizo señas tras el gol de Universitario en el clásico ante Alianza Lima en el 2024.

“No puedo decirle nada tanto a Valera como a Barcos sobre cómo reaccionar en esa parte, porque la situación te gana. A mí me ganó la calentura (con Noriega), luego me lo encontré y nos saludamos. Todo quedó ahí. Romper códigos es lo que se habla y debería quedar dentro de un camerino”, agregó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7