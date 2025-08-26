Esto es lo que le habría dicho Alex Valera a Hernán Barcos durante el clásico en el Monumental

El último domingo se jugó el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, si bien el cotejo terminó 0-0, hubo una polémica entre Alex Valera y Hernán Barcos que dejó que hablar, pues el delantero argentino llamó “cag*n” a Alex y se desató toda una polémica en los minutos del juego.

Este martes, se reveló lo que le dijo Valera a Barcos para que el ‘Pirata’ reaccione de tal manera, pues según el periodista deportivo, Julio Peña, el atacante ‘crema’ llamó “sopl*n” al argentino lo que desató su ira en el campo de juego y dijo lo que se vio en la transmisión del partido.

“Lo que le habría dicho Valera a Barcos es ‘soplón’; lo acusó de ser soplón con los dirigentes y Franco Navarro de las cosas que pasan en el grupo de Alianza Lima. La frase corta de un segundo fue ‘soplón’ con un aderezo seguramente. En desarrollo, hay un grupo de jugadores que lo tildan de patero y soplón con la directiva”, contó Peña en su podcast ‘Fútbol Excitante’.

En conversación con Pedro Garcia, Peña agregó: “Si a ti te dicen soplón y no eres soplón, te ríes, y si te dicen y reaccionas, es porque de repente la manera de llegar o de mantenerse o de hacer un camino en un futuro en Alianza es estar cerca de los dirigentes. Es un insulto que, si fuera mentira, no tendría esa reacción”.

Cabe mencionar que Alex Valera no quiso declarar sobre el tema al término del partido en el Monumental, sin embargo, Barcos contó algunos detalles que se dieron en el campo de juego por lo que recibió una serie de calificativos por parte de hinchas y aficionados en redes sociales.

