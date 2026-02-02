Fallece la madre del arquero peruano Pedro Gallese

El fútbol peruano se viste de luto. Tatiana Quiroz Alosilla, madre del arquero de la selección peruana Pedro Gallese, murió dejando un vacío profundo en el entorno del deportista. La noticia fue confirmada este lunes 2 de febrero, impactando tanto a la afición nacional como a la hinchada del Deportivo Cali.

Mediante sus plataformas oficiales, el club colombiano comunicó la sensible pérdida que afecta a su nueva figura. El equipo expresó su total solidaridad y respaldo hacia el portero de 35 años, otorgándole una licencia inmediata para que pueda atender sus asuntos familiares y atravesar este difícil proceso lejos de las canchas.

Tras la difusión del suceso, los seguidores del ‘Pulpo’ inundaron las redes sociales con mensajes de aliento. No solo el club azucarero manifestó sus condolencias; la Federación Peruana de Fútbol (FPF) también se unió al duelo del capitán de la bicolor, elevando plegarias por el descanso eterno de Tatiana Quiroz Alosilla y brindando soporte emocional al líder del seleccionado.

Este lamentable acontecimiento ocurre apenas un día después de que Pedro Gallese fuera pieza clave en la victoria 3-0 frente a Deportivo Pasto por la cuarta fecha de la liga colombiana. Ahora, el futbolista deberá pausar su participación en los entrenamientos para despedir a su mamá.

