Felipe Chávez deja el Bayern Munich temporalmente y se une a otro club de la Bundesliga

Félipe Chávez, el volante germano-peruano que debutó en la Bundesliga con el Bayern Munich, decidió emprender un nuevo camino temporalmente con otro equipo de las ligas europeas: el FC Köln. Este cambio se dá luego de que la directiva del equipo bávaro lo ceda para que sume minutos de juego y continuidad.

El joven volante de 18 años continuará su carrera en Alemania con el FC Köln, luego de jugar sus dos primeros partidos con el plantel de Vincent Kompany. Ahora se unirá a la comparse del elenco de Renania del Norte-Westfalia en calidad de préstamo, es decir, su contrato de Bayern Munich se mantiene.

Este contrato de préstamo contempla una posible opción de compra por una cifra de medio dígito en millones de euros, a la par el Bayern Munich mantiene una cláusula de recompra que permitirá adquirir al volante peruano si en el futuro evoluciona.

Con este camino que elige Felipe Chávez, se asemeja al que alguna vez Claudio Pizarro, el ex delantero de la selección peruana, tomó en su carrera, pues también fue parte del FC Köln durante las temporadas 2017 y 2018 a puertas de su salida.

