FIFA anuncia venta de entradas desde 60 dólares para el Mundial 2026: aquí todos los detalles

La FIFA reveló nuevos lineamientos sobre la venta de entradas para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Como principal anuncio, el ente rector del fútbol confirmó la incorporación de una nueva categoría de boletos a menor costo, dirigida a los hinchas de las selecciones que consigan su clasificación al torneo.

De acuerdo con la información oficial, el precio más bajo de estas entradas será de 60 dólares y dará acceso a cualquiera de los 104 partidos del Mundial 2026, incluida la final. Esta decisión responde a la demanda histórica registrada en el actual sistema de selección aleatoria, que ya supera los 20 millones de solicitudes y seguirá habilitado hasta el 13 de enero en la plataforma oficial de la FIFA.

La nueva modalidad, denominada “grada básica”, estará reservada exclusivamente para los aficionados de los equipos clasificados. La asignación y distribución de estos boletos quedará en manos de las federaciones afiliadas, que deberán definir sus propios mecanismos de entrega y asegurar que lleguen a los seguidores más fieles de cada selección.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENTRADAS DEL MUNDIAL 2026

La FIFA detalló que el 50 % del total de boletos destinados a las federaciones se concentrará en las categorías de menor precio. De ese bloque, el 40 % corresponderá a entradas de grada económica y el 10 % a la nueva grada básica. El porcentaje restante se repartirá entre las categorías estándar y preferente.

Asimismo, el organismo precisó que, en caso de que una solicitud no sea aprobada, no se cobrará la tasa administrativa a los aficionados que hayan pedido entradas a través de su federación y cuya selección sea eliminada en la fase de grupos.

El Mundial 2026 marcará el retorno del torneo al calendario tradicional de mitad de año, tras la edición de Qatar 2022. La competencia se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y tendrá una duración de 39 días.

El campeonato contará con 104 partidos, un récord histórico que supone 40 encuentros más que en el Mundial anterior. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México, mientras que la final se disputará en el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

