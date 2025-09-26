FIFA sanciona a siete futbolistas nacionalizados por Malasia por suplantación documental

Increíble. Siete futbolistas han sido sancionado por doce meses por la Comisión Disciplinaria de la FIFA, pues los deportistas nacionalizados por Malasia están envueltos en un caso de falsificación de documentos en el marco de las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027.

Además de la sanción por doce meses, la FIFA también ha impuesto una multa económica a la Federación de Fútbol de Malasia por 350 mil francos suizos, lo que equivale a 375 mil euros y otra multa a cada jugador involucrado.

Los futbolistas sancionados son: Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, João Figueiredo, Jon Irazábal, Facundo Garcés y Héctor Hevel, quienes tendrán que pagar el monto de 2 mil francos suizos, que equivale a 2140 euros.

Cabe mencionar que toda la investigación y sanción inició el pasado 10 de junio cuando Malasia enfrentó a Vietnam por la tercera ronda clasificatoria de la Copa Asiática de Arabia Saudí 2027. Tras el encuentro, la FIFA recibió una denuncia que cuestionaba la identidad de los jugadores por lo que se derivó una investigación y posterior sanción.

