Fin de una etapa: la publicación de la FPF tras la dura derrota de Perú ante Paraguay

La selección peruana cayó por la mínima diferencia ante su similar de Paraguay en partido válido por la última fecha de las Eliminatorias. De esta manera, quedó penúltimo en la tabla de posiciones y eliminado del Mundial 2026.

Pasados los minutos, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) hizo una publicación en sus redes sociales, a través de la cual agradeció a los jugadores de la blanquirroja por su entrega a pesar de la derrota sufrida.

“La entrega y el compromiso siempre estuvieron presentes. Gracias, bicolor”, fue el mensaje de la FPF. Incluyó otro texto en la gráfica: “Gracias por su entrega total, siempre con ustedes”. En la foto se aprecia a los jugadores de la selección peruana abrazados.

Cabe recordar que con la derrota de este martes, Perú quedó penúltimo en las Eliminatorias con solo 12 puntos, solo uno por encima del último: Chile. Otra selección que se quedó sin nada fue Venezuela, que cayó goleada 3-6 ante Colombia. La vinotinto quedó octava con 18 puntos.

Los clasificados fueron: Argentina, Ecuador, Uruguay, Colombia, Brasil y Paraguay. En tanto, Bolivia accedió al repechaje y sueña con jugar el Mundial 2026.

