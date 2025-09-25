Fluminense ficha a Luis Zubeldía: técnico argentino no llegará a la selección peruana

El argentino Luis Zubeldía fue oficializado como nuevo entrenador del Fluminense de Brasil, en reemplazo de Renato Gaúcho, quien presentó su renuncia tras la eliminación del club en la Copa Sudamericana. Con esta designación, el estratega de 44 años queda automáticamente descartado como candidato para asumir la dirección técnica de la selección peruana, que continúa en la búsqueda de un reemplazo definitivo tras la salida de Óscar Ibáñez.

En los últimos días, el nombre de Zubeldía había tomado fuerza como posible opción para la Bicolor rumbo al Mundial 2030. No obstante, fuentes cercanas al técnico aseguraban que no existía un interés real por dirigir a la selección peruana, y su fichaje por Fluminense confirma que el camino de ambas partes seguirá separado.

Actualmente, el combinado nacional se encuentra bajo la conducción interina de Manuel Barreto, quien comandará los próximos amistosos de Perú: ante Chile en octubre, y frente a Chile y Rusia en noviembre.

Zubeldía, con experiencia en clubes como Lanús, Racing, Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Santos Laguna, Independiente Medellín, Deportivo Alavés y Cerro Porteño, llega al “Flu” tras dirigir a São Paulo, equipo con el que alcanzó los cuartos de final de la Copa Libertadores y la Copa do Brasil. Su mayor logro lo consiguió en 2023, cuando conquistó la Copa Sudamericana con Liga de Quito.

Con esta nueva etapa, el estratega argentino asume un reto de alto nivel en el competitivo fútbol brasileño, mientras la selección peruana de fútbol deberá seguir buscando al técnico que lidere el proceso clasificatorio al Mundial 2030.

