Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 2 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play
3:15 p.m. | ADT vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play
5:30 p.m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play
8:00 p.m. | Alianza Lima vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Villarreal vs Levante – ESPN, Disney+
9:15 a.m. | Valencia vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Alavés vs Athletic Club – ESPN, Disney+
2:00 p.m. | Osasuna vs Barcelona – ESPN, Disney+
- Premier League – Inglaterra
9:00 a.m. | Wolverhampton vs Sunderland – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Newcastle vs Brighton – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Brentford vs West Ham – ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Arsenal vs Fulham – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Udinese vs Torino – ESPN, Disney+
11:00 a.m. | Como vs Napoli – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Atalanta vs Genoa – ESPN, Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | FC Union Berlin vs Colonia – ESPN, Disney+
8:30 a.m. | Hoffenheim vs Stuttgart – ESPN, Disney+
8:30 a.m. | Frankfurt vs Hamburgo – ESPN, Disney+
8:30 a.m. | Werder Bremen vs Augsburgo – ESPN, Disney+
8:30 a.m. | Bayern Munich vs Heidenheim – ESPN, Disney+
11:30 a.m. | Leverkusen vs RB Leipzig – ESPN, Disney+
- Ligue 1 – Francia
8:00 a.m. | Nantes vs Marsella – ESPN, Disney+
10:00 a.m. | PSG vs Lorient – ESPN, Disney+
12:00 p.m. | Metz vs Mónaco – ESPN, Disney+
2:05 p.m. | Niza vs Lens – ESPN, Disney+