Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, sábado 2 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, sábado 2 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 2 DE MAYO

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | FC Cajamarca vs Sport Boys – L1 Max, L1 Play

3:15 p.m. | ADT vs Atlético Grau – L1 Max, L1 Play

5:30 p.m. | Cienciano vs Comerciantes Unidos – L1 Max, L1 Play

8:00 p.m. | Alianza Lima vs CD Moquegua – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Villarreal vs Levante – ESPN, Disney+

9:15 a.m. | Valencia vs Atlético de Madrid – ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Alavés vs Athletic Club – ESPN, Disney+

2:00 p.m. | Osasuna vs Barcelona – ESPN, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

9:00 a.m. | Wolverhampton vs Sunderland – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Newcastle vs Brighton – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Brentford vs West Ham – ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Arsenal vs Fulham – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Udinese vs Torino – ESPN, Disney+

11:00 a.m. | Como vs Napoli – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Atalanta vs Genoa – ESPN, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | FC Union Berlin vs Colonia – ESPN, Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs Stuttgart – ESPN, Disney+

8:30 a.m. | Frankfurt vs Hamburgo – ESPN, Disney+

8:30 a.m. | Werder Bremen vs Augsburgo – ESPN, Disney+

8:30 a.m. | Bayern Munich vs Heidenheim – ESPN, Disney+

11:30 a.m. | Leverkusen vs RB Leipzig – ESPN, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

8:00 a.m. | Nantes vs Marsella – ESPN, Disney+

10:00 a.m. | PSG vs Lorient – ESPN, Disney+

12:00 p.m. | Metz vs Mónaco – ESPN, Disney+

2:05 p.m. | Niza vs Lens – ESPN, Disney+

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo