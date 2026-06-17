FPF alerta sobre falsas convocatorias en EE. UU. y advierte acciones legales

La Federación Peruana de Fútbol emitió un comunicado para deslindar de publicaciones que promocionan supuestas pruebas de selección en Estados Unidos bajo el nombre de una denominada “Selección Peruana USA”. La institución aclaró que no viene realizando ni autorizando este tipo de convocatorias.

En los últimos días, anuncios difundidos en redes sociales han utilizado de forma indebida escudos, colores y referencias vinculadas a la FPF para ofrecer evaluaciones de jugadores. La federación advirtió que estas prácticas pueden generar falsas expectativas en niños, jóvenes y sus familias, al hacerles creer que forman parte de procesos oficiales.

¿CÓMO IDENTIFICA TALENTOS LA FPF?

La entidad explicó que la captación de futbolistas se realiza exclusivamente a través de su Unidad Técnica de Menores, mediante programas de observación, seguimiento y visorias directas a cargo de profesionales autorizados. Estos procesos responden a criterios técnicos definidos para el desarrollo de las selecciones nacionales.

Asimismo, la FPF recordó que toda convocatoria oficial es comunicada únicamente a través de sus canales institucionales. En ese sentido, enfatizó que ninguna persona u organización está autorizada para usar su nombre, identidad visual o representación con fines de captación o cobro de inscripciones.

Finalmente, la federación advirtió que el uso indebido de sus símbolos será puesto en conocimiento de las autoridades competentes para iniciar las acciones legales correspondientes, e instó a padres de familia y futbolistas a verificar siempre la autenticidad de cualquier convocatoria vinculada a la selección peruana.

VIDEO RECOMENDADO