FPF anunció a Manuel Barreto como nuevo DT interino de la selección peruana

Lo último. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció este viernes 19 de septiembre a Manuel Barreto como nuevo DT interino de la selección peruana tras la salida de Óscar Ibáñez. Pues el Jefe de la Unidad Técnica se pondrá el buzo de la Bicolor y dirigirá los partidos amistosos programados para el mes de noviembre.

“El profesor Manuel Barreto, jefe de la Unidad Técnica de Menores (UTM) de la FPF, ha sido designado de manera temporal, como director técnico de la selección absoluta, quien tendrá a cargo la conducción de los encuentros amistosos de la Bicolor programados para lo que resta del presente año”, se lee en el comunicado.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/av10Quf3vV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 19, 2025

Cabe mencionar que la selección peruana aún está en búsqueda del nuevo DT de la selección peruana, pues tras quedar fuera del mundial 2026, se tomó la decisión de que Óscar Ibáñez no continúe a cargo del equipo, por ende, no dirija los encuentros amistosos de este 2025.

