No va más: FPF informó que Óscar Ibáñez no es más DT de la selección peruana

Luego de los fallidos pasos de Juan Reynoso y Jorge Fossati por la dirección técnica de la selección peruana, muchos se preguntaban si Óscar Ibáñez permanecería al frente de la blanquirroja una vez que acabe el presente proceso eliminatorio, el cual culminó con la derrota 0-1 ante Paraguay en Lima y con un Perú eliminado del Mundial 2026.

Y la decisión finalmente fue tomada y oficializada. Óscar Ibáñez no seguirá al mando de la selección peruana. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió no extender su contrato, pese a que inicialmente se evaluó mantenerlo hasta los amistosos de noviembre. Esto fue oficializado a través de un comunicado en sus redes sociales.

Cabe recordar que, tras la derrota ante Uruguay en Montevideo, Óscar Ibáñez había asegurado que aceptó la propuesta de Agustín Lozano para continuar en la selección peruana hasta los amistosos de fin de año. Incluso, mencionó que sentía el respaldo de los jugadores.

Ahora, con la salida de Óscar Ibáñez, la selección peruana se prepara para un nuevo inicio en busca de un técnico que lidere y encamine el proyecto hacia el Mundial 2030.

