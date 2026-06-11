¿Gianluca Lapadula a Universitario? El enigmático post que emociona a la hinchada crema

La expectativa se instaló por completo en Ate. Una reciente publicación de Gianluca Lapadula en plataformas digitales, donde expresa melancolía tras culminar el año con el Spezia Calcio, gatilló múltiples teorías entre los fanáticos de Universitario de Deportes. Los seguidores estudiantiles anhelan la incorporación del artillero de la blanquirroja.

Si bien el ítalo-peruano evitó precisiones explícitas acerca de su siguiente destino, la afición interpretó su discurso como el cierre de un ciclo en Europa y la antesala de su desembarco en la liga peruana, puntualmente en el vigente monarca de la Liga 1.

La dirigencia de la escuadra merengue planifica potenciar el plantel profesional de cara al Torneo Clausura. En esa línea, el nombre del experimentado ariete figura como prioridad en la agenda deportiva, aprovechando que su vínculo contractual con la institución de Liguria expira a fines de junio.

En este panorama de incertidumbre, el futbolista optó por sincerar su sentir actual ante sus seguidores, reconociendo que atraviesa un escenario adverso en lo personal y colectivo:

“Esperaba que el tiempo aliviara la amargura, pero no fue así. Sé que lo di todo, luchando hasta el final porque creía en ello. Una cosa es segura: transformaré este sufrimiento en fortaleza y una oportunidad para crecer, como siempre lo he hecho a lo largo de mi vida”, compartió a través de su perfil oficial de Instagram.

Las especulaciones en torno al arribo del delantero al conjunto crema cobran mayor fuerza con el pasar de las horas. Cabe señalar que el artillero sumó rodaje la última campaña defendiendo las sedas del Spezia en la Serie B de Italia, registrando un saldo de 6 anotaciones en 19 compromisos oficiales durante el periodo 2025-26.

De concretarse las negociaciones, Universitario sellaría una contratación estelar para robustecer su bloque ofensivo y tratar de consolidar el tretacampeonato nacional.

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