Espacios A+: El proyecto de la UPN que transforma colegios y comunidades en Lima, Trujillo y Cajamarca

La Universidad Privada del Norte (UPN) consolida su liderazgo en responsabilidad ambiental y social a través de Espacios A+, un programa formativo que conecta las aulas con las necesidades reales de las comunidades vulnerables en el Perú.

Tras ser reconocida por el Ministerio del Ambiente (Minam) con cuatro estrellas en la plataforma Huella de Carbono del Perú, la UPN reafirma su principio de coherencia institucional. Mercedes Cáceres, gerenta de sostenibilidad de la UPN, explica que las universidades no solo deben gestionar sus impactos ambientales internos, sino también formar profesionales humanistas orientados a solucionar problemas reales.

¿Qué es Espacios A+ y cómo beneficia a la comunidad?

Espacios A+ es un proyecto social universitario que agrupa diversos cursos académicos para trasladar el aprendizaje del aula directamente al campo. El principal objetivo de esta iniciativa es el acondicionamiento, mejora y optimización de la infraestructura en centros educativos y albergues, generando entornos óptimos para el aprendizaje.

Desde su lanzamiento en 2023, el programa ha alcanzado resultados de alto impacto a nivel nacional:

1,000 estudiantes universitarios de la UPN participan activamente en los diagnósticos y ejecuciones.

Más de 16,000 escolares beneficiados con infraestructura renovada.

3 regiones intervenidas: Lima, Trujillo y Cajamarca, adaptando las soluciones a las realidades de cada zona.

Alianzas estratégicas e impacto internacional

El éxito de Espacios A+ radica en la articulación de alianzas potentes. Una de las cooperaciones más destacadas es con el colegio Fe y Alegría, acuerdo que facilita el acceso a entornos estructurados y con alta receptividad para la innovación social.

Recientemente, el proyecto adquirió una dimensión global en el distrito de San Juan de Miraflores (límite con Chorrillos). Estudiantes de la UPN, junto a un equipo de voluntarios de la Iowa State University (EE.UU.), diseñaron y ejecutaron una propuesta comunitaria con enfoque internacional, enriqueciendo la formación multicultural de los participantes.

De otro lado, el diálogo entre la academia y la comunidad permite conocer y priorizar las necesidades específicas de cada población. En las zonas altoandinas y rurales de Cajamarca, el programa ejecuta proyectos arquitectónicos enfocados en mitigar los efectos del friaje. Por su parte, en Trujillo y Lima, las intervenciones se centran en mejorar la calidad de aulas, albergues y entornos educativos urbanos.

Competencias y empleabilidad para los estudiantes

El proceso pedagógico de la UPN exige que el estudiante diagnostique el problema, diseñe la solución y la ejecute en el territorio. Esta metodología de aprendizaje-servicio desplaza la teoría de la pantalla a la práctica, permitiendo a los jóvenes desarrollar habilidades blandas críticas como el trabajo en equipo, la resiliencia y la resolución de problemas complejos, factores que elevan directamente su empleabilidad en el mercado laboral actual.

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