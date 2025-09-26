Hernán Barcos y su sentido mensaje tras la eliminación de Alianza de la Sudamericana

Hernán Barcos se mostró triste luego de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana, pues el último jueves perdieron 2-1 ante la Universidad de Chile y le dijeron adiós al torneo internacional. El equipo ‘blanquiazul’ llegó a los cuartos de final de la copa y con ello terminó el sueño copero.

Ante ello, el capitán Hernán Barcos publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram donde se mostró triste pero tranquilo de formar parte de Alianza Lima. El ‘Pirata’ fue respaldado por los hinchas ‘grones’ quienes le agradecieron todo lo hecho por el club victoriano.

“Es un momento duro para nosotros, hora de reflexionar y pensar en todo lo que viene, orgulloso de este grupo de la entrega que tuvimos y el apoyo incondicional de nuestra gente siempre. Juntos vamos a dar pelea hasta el final. La grandeza de Alianza se ve en estos momentos. Arriba Alianza toda la vida”, escribió Barcos en su Instagram.

Alianza Lima juega este domingo con Cienciano en Cusco por la fecha 11 del Torneo Clausura, los ‘grones’ ahora se concentrarán en meterse a la pelea por el segundo torneo del año y así pelear los primeros puestos en la tabla de posiciones.

