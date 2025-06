Hinchas argentinos se burlaron de Chile tras quedar eliminados del mundial | VIDEO

No tuvieron compasión. Los hinchas argentinos que llegaron al estadio Más Monumental para ver el Argentina vs Colombia aprovecharon en burlarse de Chile luego de quedar eliminada del mundial del 2026. «El que no salta, no va al mundial», corearon en las tribunas.

Pues ‘La Roja’ perdió 2-0 ante Bolivia en El Alto y se quedó sin chances de poder clasificar al mundial 2026 y menos al repechaje. El equipo de Ricardo Gareca tuvo una campaña para el olvido y queda en el último puesto de la tabla con 10 puntos.

Chile no logra ir al mundial desde Brasil 2014, pues para Rusia 2018 y Qatar 2022 quedó fuera y ahora vuelve a repetir la historia.

