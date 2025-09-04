Independiente eliminado de la Sudamericana: Alianza Lima enfrentará a la U de Chile

Lo último. Este jueves 4 de septiembre, la Conmebol decidió eliminar a Independiente de Avellaneda de la Copa Sudamericana y dio por clasificado a la U de Chile a los cuartos de final del torneo internacional, esto en el marco de los actos de violencia ocurridos en Argentina durante el partido en Argentina.

De esta manera, Alianza Lima enfrentará a la Universidad de Chile en los cuartos de final de la Copa Sudamericana el próximo 18 de septiembre en Lima (estadio Alejandro Villanueva – Matute) y luego en Santiago, el día 25 de septiembre. Cabe mencionar que este último encuentro se jugará a puertas cerradas.

Resolución Conmebol Independiente vs U de Chile Alianza Lima jugará en Chile a puertas cerradas pic.twitter.com/mqzjW4GoZm — Eduardo Combe (@Eduardo_Combe) September 4, 2025

Según el fallo de Conmebol, el Club Independiente de Avellaneda tendrá que jugar 7 partidos de local en torneo Conmebol, sin público. Asimismo, los hinchas no podrán seguir a su equipo en partidos de visita también dentro de torneo Conmebol

Por otro lado, Independiente también ha recibido una sanción económica de 150 mil dólares, sin embargo, será descontado del ingreso que tiene el club por derechos de televisión y patrocinio. Y otra multa de 100 mil dólares por la infracción al artículo 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol

