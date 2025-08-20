Independiente vs U de Chile fue suspendido por terribles incidentes: varios heridos en Argentina

Lamentable. El partido entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue suspendido en Argentina por una batalla campal entre hinchas de ambos equipos en las tribunas.

Y es que al minuto dos del segundo tiempo, diversos hinchas ingresaron al campo de juego y se mostraban heridos por lo que el partido fue detenido en un inicio. Luego, la tribuna donde se habían ubicado los hinchas de la U de Chile venía lanzando objetos a los hinchas de Independiente quienes estaban abajo de ellos.

VIOLENCIA EXTREMA: LOS CHILENOS, DESALOJADOS DEL LIBERTADORES DE AMÉRICA pic.twitter.com/86jowGTAmg — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Mientras los árbitros y jugadores abandonaron el campo de juego por seguridad, los hinchas seguían enfrentándose en las tribunas, diversos videos que rondan en las redes sociales muestran cómo los hinchas chilenos prendieron fuego en las tribunas, lanzaron proyectiles a los hinchas locales y más.

❌ INCIDENTES EN AVELLANEDA La parcialidad de la U. de Chile comenzó a arrojar proyectiles a los fanáticos del Rojo, al punto que la voz del estadio ordenó que directamente se retiren los hinchas chilenos.

Rompieron butacas para arrojarlas y también violentaron un cuarto de… pic.twitter.com/gb8rTYzpUB — TyC Sports (@TyCSports) August 21, 2025

Ante los disturbios, los hinchas de Independiente invadieron la zona visitante y empezaron a enfrentarse en las tribunas. Otros videos muestran como los aficionados salían y huían del lugar ensangrentados, heridos y buscando ayuda para salir de la zona.

Hasta el momento, la Conmebol no se ha pronunciado sobre el partido suspendido, por ahora no se sabe cuándo se reanudará el encuentro ni tampoco sobre la cifra exacta de heridos y afectados en el partido en Avellaneda.

