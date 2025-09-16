Jorge Fossati aclara su futuro en Universitario: “Mi vínculo es hasta 2026 o hasta que sigamos enamorados”

El técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, rompió el silencio sobre su continuidad en el club crema y dejó en claro que su futuro no depende solo de lo contractual, sino también de la relación que mantiene con la institución y la hinchada.

“El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie”, expresó el estratega en entrevista con Ovación.

El uruguayo, de 71 años, atraviesa un presente brillante con los merengues, que lideran el Torneo Clausura 2025 tras imponerse 2-1 a FBC Melgar en Arequipa, en un duelo estratégico en el que Fossati superó a Juan Reynoso. Esta solidez ha generado confianza en la afición, que en sus inicios cuestionó su llegada cuando reemplazó a Fabián Bustos.

Sobre la actualidad del equipo, Fossati aseguró sentirse satisfecho con los resultados, aunque no ocultó su preocupación por factores externos que, según dijo, han afectado el rendimiento de la “U”.

“Estoy feliz con lo que se viene consiguiendo y preocupado por las cosas que pasan. No hablo solo de los arbitrajes, también de la seguidilla de partidos y la falta de autoridades en el club durante momentos clave”, afirmó.

El DT resaltó que mientras exista honestidad y compromiso mutuo, su romance con Universitario continuará. “Si no hubiera amor, ni ellos hubieran querido que vuelva, ni yo hubiera regresado”, puntualizó.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7