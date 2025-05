¿Jorge Fossati dejará Universitario? Esto dijo el técnico uruguayo sobre su futuro

Universitario de Deportes atraviesa un momento histórico tras clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, logrando un empate valioso 1-1 ante River Plate en Buenos Aires, una hazaña que fue celebrada por toda la hinchada crema. Sin embargo, este éxito podría verse empañado por una noticia inesperada: su entrenador, Jorge Fossati, ha comenzado a dudar sobre su permanencia en el club.



A pesar de la alegría generada por el avance a la fase eliminatoria de la Copa Libertadores y el excelente desempeño en la Liga 1, Fossati sorprendió a los medios y aficionados al declarar que necesita un tiempo de reflexión para evaluar su futuro en el club.



En una entrevista con el programa Las Voces del Fútbol, el técnico uruguayo explicó: “Yo dije acá hace 15 días que la seguidilla no nos permitía ni tomarnos un café, pero que una vez que pasara el partido con River Plate, era momento de pausa, de discernir algunas cosas que habían pasado y después determinar por qué camino seguir”.

CUESTIONÓ A LA HINCHADA

El entrenador uruguayo mostró públicamente su molestia por la actitud de un sector de la hinchada, especialmente luego de la derrota ante Alianza Atlético. Según Fossati, un grupo de hinchas llegó a increpar a las familias de los jugadores en el estadio Monumental.



“Pasaron cosas en un partido donde hubo una reacción de un grupito de hinchas contra inclusive familias de los jugadores. Que pase esto en Universitario siendo bicampeón, yendo primero en la Liga 1 y yéndole bien en la Libertadores, dices aclárame porque acá hay algo que no me cierra”, expresó con evidente frustración.



Además de la presión de los aficionados, Fossati también mencionó su desilusión con decisiones arbitrales y organizativas. Recordó el controversial gol anulado a Universitario en el crucial encuentro ante Independiente del Valle en la fase de grupos de la Copa Libertadores, un episodio que aún no logra superar. “¿Pasó y me olvido? No. Es como olvidarme del gol anulado ante Independiente del Valle. ¿Tantas personas se equivocan? No puede ser”, comentó.



Desde su regreso en 2025, después de una breve experiencia con la selección peruana, Fossati ha liderado un proyecto ambicioso en Universitario, con el objetivo de devolver al club a la élite del fútbol sudamericano. Sin embargo, la combinación de factores personales, la presión externa y algunos inconvenientes en la gestión del equipo parecen estar poniendo en duda su continuidad.

VIDEO RECOMENDADO

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7